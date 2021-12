Guera : intronisation du chef de canton de Migami, les travaux en constance évolution

Le canton Migami dans la sous-préfecture de Baro dans le département du Guera s’active à introniser son chef de canton, le 18 décembre 2021. Sur le terrain, les commissions travaillent d’arrache-pied.

Le canton de Migami dans la sous-préfecture de Baro dans le Guera a un nouveau chef. Et son intronisation est prévue pour le 18 décembre 2021. A quelques jours des festivités, les travaux évoluent au rythme d’accélérateur. Les différentes commissions mises en place s’activent à nettoyer les artères de la sous-préfecture ainsi que les lieux d’hébergement des invités le jour j.

Historiquement, la communauté Migami est très laborieuse et forme un ensemble homogène. Ayant hérité d’un nom qui leur a été imposé de l’extérieur, les Migami le gardèrent par soumission à l’administration coloniale. Depuis l’indépendance, ils le supportent mal et s’efforcent de l’effacer à jamais. Cependant, on les appelle les “MIGAMI”. C’est une question d’amour propre et de fierté de la communauté de s’appeler par son nom authentique, dont elle se sert depuis son existence et à travers lequel elle est connue à la ronde.

A l’heure de la décentralisation où chaque communauté doit s’assumer et prendre son destin en main, les Migami veulent que cet affront soit lavé et qu’ils retrouvent leur nom authentique, à savoir les Migami.

En 2018, leur chef de canton, Ahmat Maharep décède. Son fils Hamza Ahmat Maharep lui est désigné comme successeur. Né en 1996, Hamza Ahmat Maharep est élève en terminale. Il est le plus jeune chef de canton de la sous-préfecture de Baro. Sa désignation est confirmée par décret présidentiel n°04 du 10 janvier 2019.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant au Guéra