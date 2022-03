Guéra: des braconniers interceptés et présentés à la presse à Mongo

Les agents forestiers ont procédé à la présentation de 7 braconniers à la presse ce samedi 12 mars 2022 à la direction des eaux et forêts de Mongo

Cette présentation a vue la présence du préfet du département du Guéra Hamit Adoum Batarko et plusieurs autres autorités administratives civiles et militaires.

En effet c’était à Melfi où les agents forestiers ont mis la main sur une importante quantité des viandes sèches dont certaines sont des viandes des antilopes et des phacochères

On note globalement 11sacs de viandes sèches , trois motos et un gros porteur saisis par les eaux et forêts.

Tout serait partie d’une quelconque négociation entre les braconniers et les agents forestiers mais qui n’a pas aboutit a un compromis.

En effet, les agents forestiers auraient demandé aux braconniers de verser une somme d’un million pour leur libération, chose qui a été réfuter par ces derniers en promettant de payer une somme de 500.000fr tout en présentant une avance de 100.000fr.

Insatisfaits de la proposition des braconniers les agents forestiers ont mis la main sur ces derniers et informer les autorités pour cette affaire.

Après cette présentation devant les autorités, disent ils, ces braconniers répondront de leurs actes devant le parquet.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant à Mongo.