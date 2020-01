Grève dans le secteur public : la CLTT appelle ses militants à l’observer

Désormais les deux puissantes centrales syndicales sont en grève. La confédération libre des travailleurs tchadiens vient d’appeler ses militants à observer le mot d’ordre de grève lancé par la plateforme syndicale revendicative.

” Étant donné que les partenaires sociaux sont tous unis et solidaires dans leurs légitimes revendications. Les responsables des fédérations et syndicats de la CLTT du secteur public demandent à leurs militantes et militants de continuer à observer la grève déjà lancée par les partenaires sociaux car la cause est commune et l’union fait la force” dit Brahim Ben Seid dans un communiqué de presse rendu ce 7 janvier 2020.

La CLTT constate que les discussions avec le gouvernement n’évoluent pas dans le bon sens allant vers une descripation par la prise en compte des propositions des partenaires sociaux sur les deux principaux points : le rétablissement de 35% des AGS en 2020;

Le rétablissement des indemnités de primes de 25% en 2020 et 25% en 2021.