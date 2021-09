Grande interview : « A notre époque il n’y avait pas de j’ai l’honneur », Ouchar Tourgoudi, doyen d’âge de l’Assemblée nationale

Nous nous sommes entretenu avec le député Ouchar Tourgoudi, l’un des rares personnes qui a côtoyé tous les présidents tchadiens. Du 1er président Tombalbaye jusqu’au Maréchal Deby. A 85 ans, le doyen d’âge à l’Assemblée nationale a partagé avec nous ses vécus et expériences dans l’administration tchadienne.

Où et quand est né Ouchar Tourgoudi ? Qui est-il ?



Je suis le fils d’un paysan Tourgoudi et d’une paysanne Achta. Né en 1936, après la mise en place de sultan Mahamat Ourada. Je suis parmi les handicapés, les résidus, parce qu’à cette période-là, il y avait beaucoup de calamités et d’épidémies. Il y a que les plus solides qui résistent. D’où je suis parmi les rescapés. J’ai fait l’école coranique à l’âge de sept ans. A 10 ans environ, j’ai accompagné ma grand-mère à Arada, pour nous enquérir des nouvelles de mon oncle, un garde nomade arrêté. Puisqu’il était en garde, à la veille deux prisonniers se sont évadés, il était écroué à leur place pour deux mois.



Après un séjour à Arada, je suis revenu à Abéché. J’ai connu une période difficile, ma mère me corrigeait…. Un jour, mon oncle m’a dit il faut que tu ailles à l’école. Il a dit à son ami de même nom que lui, Bourma Khalil et lui Bourma Hassan. Il lui a dit « demain matin, tu diras à Kaltouma de passer me voir pour qu’on aille inscrire cet Ouchar là, et qu’il aille aider les Blancs au lieu qu’il perde son temps ». C’était la phrase que j’avais retenue. J’ai été inscrit à l’école le 8 juillet 1948.



A un moment donné, dans la classe de cours préparatoire 2ème année, il manquait d’élèves. Il fallait donc augmenter l’effectif. Ils ont décidé de faire des examens pour permettre à quelques redoublants, d’aller combler ce trou. Il y a six qui ont réussi, et le septième c’était moi. C’est comme ça que j’ai suivi ma formation.



Mais j’avoue qu’à un moment, j’étais pressenti par tous mes enseignants pour aller à Bongor, pour faire le collège. J’ai vu que Bongor est très loin. Je suis venu monter ma grand-mère.



À ce temps-là, mon oncle vient de mourir. Elle a beaucoup de chagrins et encore si je la quitte, c’est un autre chagrin qui va s’ajouter à elle. Ma grand-mère est venue voir mon enseignant pour qu’il me laisse avec elle. Car elle est seule. C’est comme ça que je ne suis pas allé à Bongor.



J’ai poursuivi mes études sur place, jusqu’au certificat d’étude. À l’époque coloniale, il faut passer une année de cours moyenne 2ème année. C’est un redoublement en quelque sorte, avant d’obtenir la voie d’aller en classe de 6ème.



Pendant ce temps-là, j’ai subi une injustice de la part de mon maître. Il nous a dit que désormais, celui qui vient en retard cinq minutes après 7h, il sera puni. J’ai bien compris. Je lisais déjà une montre. Dix minutes plus tard, les enfants blancs portés dans un camion arrivent. Je pensais que mon maître va leur donner des claques comme moi, c’est le contraire qui s’est produit. Il s’est levé de son bureau, il est venu leur serrer les mains chaudes et le sourire jusqu’aux oreilles. Ça je n’ai pas apprécié.



A la récréation, je suis parti voir l’inspecteur élémentaire du Ouaddaï. « Je suis allé lui dire je voudrai m’inscrire comme élève- maître ». Il m’a accueilli à bras ouverts. Il m’a donné des documents et une bourse et 1200F mensuellement. Alors qu’avant que je ne vienne là, j’étais comme élève orphelin vivant au dos de ma grand-mère. Je percevais une somme de 400F ensuite 600F, ainsi de suite j’étais à 800F quand je suis venu m’inscrire comme élève moniteur.



La formation n’a duré qu’une année scolaire. A la fin d’année, nous étions huit d’abord, ensuite ils ont pris un stagiaire envoyé à Adré. Deux ou trois ont refusé de fréquenter l’école. Ils ont demandé à leurs parents de rembourser la bourse. A la fin d’année, il y avait deux admis, pour la région du Ouaddaï : Abdraman Abakar et moi. Voilà donc je suis venu sur le plan de l’enseignant.

.

A votre époque comment se faisait le recrutement à la Fonction publique ?



Une fois on a passé le concours pour devenir moniteur stagiaire, on est déjà fonctionnaire. Trois ans plus tard, on sera titulaire. Après la titularisation on est automatiquement dans le cadre régulier de la Fonction publique. Il n’y a pas de « J’ai l’honneur » (demande manuscrite). On ne pousse personne, chacun se débrouille [Ndlr].



Vous faites partie de ceux qui ont côtoyé presque tous les présidents tchadiens, c’est-à-dire du 1er président Tombalbaye jusqu’au Maréchal Deby. Parlez-nous brièvement de vos expériences.



C’est vrai j’ai connu Tombalbaye, ensuite Malloum. On ne s’entendait pas avec Malloum, puisqu’il avait tué les Ouaddaiens. Sur le terrain on était opposés. J’étais catégorique. Dès qu’il est arrivé j’ai quitté le Tchad pour Paris. Je suis allé continuer mes études.



Le président Malloum cherchait les cadres à l’époque. Puisqu’un bon nombre de cadres ont déserté le Tchad. Je me souviens en ce qui me concerne, j’étais à l’école internationale de Bordeaux. Nous avons un stage appliqué invité par la Tunisie. Mais quelqu’un au pays pour dire qu’il m’a vu en Libye pour joindre la rébellion. Ils ont vérifié, ils n’ont pas trouvé.



Ensuite Malloum est venu en Suisse. C’était Alingué l’ambassadeur du Tchad à Paris. Il m’a appelé chez les amis. J’habitais un appartement, mais je n’avais pas de téléphone. Alingué m’avait dit le président est en ce moment en Suisse, il est parti à la rencontre d’Abba Sidick, il aimerait bien te rencontrer. Qu’est-ce que tu penses ? J’ai dit un chef d’Etat m’appelle, je n’ai pas le droit de refuser. On m’a demandé de venir à Paris. Ils étaient deux : Malloum à gauche et Kamougué à droite. L’un est président et l’autre ministre de la défense. Accompagnés de toute une équipe de journalistes. « Ouchar, tu as quitté sans me prévenir » me lance-t-il. J’ai répondu « monsieur le président, vous avez beaucoup de choses à faire. Il n’y a pas qu’Ouchar. Je suis parti en silence et vous m’avez retrouvé aujourd’hui. Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?» il m’a dit « tous les cadres ont déserté le Tchad. Nous, on est militaire, nous ne connaissons pas toutes les règles de gouverner un pays. Il y a des gens comme vous qui peuvent nous éclairer et tu es parti. » J’ai dit que « je voudrais terminer cette année ma formation avant de rentrer. » J’ai respecté ma parole d’homme et je suis rentré.



Mon arrivée coïncide avec l’application de l’accord de Khartoum, pour mettre les choses en place. Voilà que les gens se clashent. J’arrive en pleine guerre. Après cela, j’étais nommé Directeur général du ministère de l’information.



Goukouni, je l’aime bien. J’étais ministre de son gouvernement de l’exil. C’est un homme que je respecte. Il est très gentil. Pas seulement la gentillesse, il est franc quelquefois. S’il ne connait pas quelque chose il s’adresse à vous : ‘’aidez-moi’’. Et il a beaucoup évolué.



Avec Hissein Habré, c’était éphémère. Quand j’étais en France dans l’opposition, la seule chose que j’ai dite à propos de Hissein Habré lui a plu. Un journaliste français m’a demandé ‘’si vous avez à choisir entre Khadafi et Habré’’ ? Je dis bien sûr c’est Hissein Habré. Il tue mes parents, mais c’est un Tchadien. L’autre, il n’est pas Tchadien, je ne le connais pas. Ça leur a fait plaisir ici ; ils ont dépêché quelqu’un chez moi jusqu’à Bordeaux. On a fait un acte ouvert. Celui qui veut venir au Tchad, s’il manque quelque chose qu’il ajoute. Et on avait un peu même de trop. Parce que on avait demandé à ce que Hissein Habré, avec notre entrée qu’il libère tous les prisonniers politiques. Ça a été fait. On avait pris la France et le Gabon comme des pays ayant donc appuyé cet accord.



Idriss Deby m’a trouvé sur le tas. Quand il est rentré, j’étais député. Nous étions la seule administration qui est restée. Tout a volé à l’éclat. Je me souviens, il est vêtu d’une chemise kaki et ses galons de colonel aux épaules, il dit “Tchadiens mes frères, je ne vous apporte ni or, ni argent, mais je vous apporte la liberté, d’opinion, syndicale… ” J’étais encouragé, j’ai essayé de réfléchir autour de quelques idées et j’ai associé d’autres et d’autres nous ont rejoint et on a créé l’UN (Union Nationale). C’était ma fois franchement. Sans nous cacher on travaillait dans ma maison. Sans me vanter je dirai j’étais le fondateur.

Avez-vous un conseil à la jeunesse ?



Oh la jeunesse ! Les gens en parlent beaucoup ! Il y a que des jeunes. Ce que je reproche aux jeunes, ils ne font que tous les temps casser, embêter les gens. Ce sont des citoyens à part entière comme eux. Il faut les respecter.il faut leur dire en clair sans méchanceté et sans bousculade. Un jeune qui n’a pas été à l’école n’est pas parfait. C’est l’école qui le complète. Mais tricher par ci tricher par là, ça me fatigue.