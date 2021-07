Gestion du pays sous feu Deby : le bilan de Wakit Tamma

La Coordination des actions citoyennes Wakit Tamma, a présenté un document ce 10 juillet, qui retrace les crises qu’a connues le Tchad ces 30 dernières années. Intitulé “Pour un Tchad nouveau”, la brochure interpelle les autorités à une gestion équitable.





Après avoir proposé aux autorités de la transition un plan pour la tenue d’un dialogue national inclusif, pas pris en compte pour l’instant, le mouvement revendicatif Wakit Tamma, a dressé dans une brochure, la situation du pays de ces trente dernières années.

C’est un document qui repose sur la question de la vie de la nation. Il retrace les maux dont souffre le pays depuis 30 ans sous le régime de feu président Deby. Un récit d’un pays marqué par les crises internes liées à la politique et le cadre institutionnel sans oublier la coopération internationale.



En produisant ce document, le mouvement revendicatif “Wakit Tamma” interpelle les autorités à une gestion juste et équitable du pays.



Nous y reviendrons pour plus de détails…