Gabon : une femme nommée au poste de Premier ministre

Afrique – Par décret du président de la République du Gabon, Ali Bongo, Mme Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée au poste Premier ministre, chef du gouvernement,

Mme Rose Christiane Ossouka Raponda est chargée de former le nouveau gouvernement, indique le décret. C’est par la voix du secrétaire général de la Présidence gabonaise, Jean-Yves Teale, que l’ancien ministre de la Défense a été nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Elle remplace à ce poste Julien Nkoghe Bekale et devra donc former dans les toutes prochaines heures le nouveau gouvernement.