G5 Sahel : le secrétariat exécutif et le Comité national de coordination du Tchad comptent renforcer leur coopération

Le nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel, Tiare Yemdaogo Eric a tenu une réunion avec le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel (CNC) ce 28 septembre. Une rencontre qui a permis de discuter sur des stratégies pour le renforcement des rapports entre entre ces deux structures.

Deux mois et demi après sa désignation au poste de secrétaire exécutif du G5 Sahel, l’ambassadeur Tiare Yemdaogo Eric effectue sa première visite de travail au Tchad. Un déplacement qui s’inscrit dans le cadre d’aider le Tchad à assurer la présidence du G5 Sahel. 24 heures après une audience avec le président du Conseil militaire (CMT), Mahamat Idriss Deby, il a été ce 28 septembre au Comité national de coordination des actions du G5 Sahel (CNC).

Le nouveau secrétaire exécutif a fait presqu’une heure avec le coordonnateur national du G5 Sahel. Ils ont échangé sur les stratégies afin de renforcer les liens entre le CNC et le secrétariat du G5 Sahel. “Cela fait dix ans que la structure existe, et trois ans de mise en œuvre. On se retrouve pour voir comment améliorer et renforcer la coopération entre le CNC et le secrétariat. Parce que c’est eux qui sont sur le terrain, nous nous sommes au bureau’’, a indiqué Tiare Yemdaogo Eric.

Photo de famille après les échanges

Au-delà des échanges, les deux équipes ont montré leur volonté de travailler ensemble. “Ensemble, que nous puissions coordonner nos actions pour que les populations du G5 sahel sachent qu’il y a du travail qui est en train de se faire, que nous avons beaucoup d’ambition pour elles’’.

Le coordonnateur national du G5 Sahel, Hissein Abakar Mbodou a évoqué les soucis financiers que rencontre le CNC. ’’La cellule d’appui et le CNC ne disposent que d’un budget très modeste et nous sommes contraints de solliciter les partenaires ici à N’Djamena’’.

Hissein Abakar Mbodou a présenté brièvement les dispositifs institutionnels mis en place par le Tchad. Il a appelé au renforcement de la collaboration avec les CNC et les chefs de départements du secrétariat exécutif.