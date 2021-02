G5 Sahel : Adoum Djimet, nouveau représentant de la Coalition pour le Sahel

En marge de la conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel et leurs partenaires, ces 15 et 16 février à N’Djaména, les membres de la Coalition pour le Sahel, ont désigné ce 16 février, le tchadien, Adoum Djimé à la tête de cette Coalition.

Le Maréchal, Idriss Deby Itno, se dit fier de la désignation de son compatriote. « une nouvelle phase s’ouvre. Le nouveau représentant de la Coalition pour le Sahel, Adoum Djimet, vient de prendre ses fonctions. Je suis fier qu’il s’agisse d’un fils du Tchad et je le félicite ».

La Coalition pour le Sahel est la mobilisation de la Communauté internationale. Elle a été annoncée lors du sommet de Pau le 13 janvier 2020, par les chefs d’Etat de la France, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, en présence du Secrétaire général des Nations unies, du Président du Conseil européen et du Haut représentant de l’Union européenne, du président de la Commission de l’Union africaine et de la Secrétaire générale de la Francophonie.

L’objectif est d’en faire à l’échelle régionale, une action cohérente, qui englobe l’ensemble des leviers et des acteurs impliqués au Sahel, qu’ils portent sur les questions sécuritaires, politiques ou de développement. Une coalition pour apporter une réponse collective et solidaire à la crise au Sahel.

La Coalition pour le Sahel vise à faciliter la synchronisation, la coordination et les interactions entre les différents volets de l’action internationale venant en appui des pays du G5 Sahel.