Forte mobilisation pour l’élévation du président Déby au titre de Maréchal du Tchad

Dès l’aurore de ce mardi 11 août, l’avenue Jacques Nadingar est prise d’assaut pour la cérémonie d’élévation du chef de l’État, Idriss Déby Itno, à la dignité de Maréchal du Tchad.

Des militants des formations politiques alliées et du Mouvement patriotique du salut, branlent des pancartes et banderoles sur lesquels ont peut lire bravo le Maréchal du Tchad, l’honneur et la fidélité. Tout le long de L’axe est bondé du tricolore tchadien.

On note une forte présence des fanfares et des cavaliers venus des quatre points cardinaux du Tchad pour prendre part à cette cérémonie qui entrera dans l’histoire du pays. Des forces de défense et de sécurité sont déployées sur tout le secteur.

Dans la cour du palais de la démocratie, à la sortie Est de la capitale tchadienne il y a une forte mobilisation des officiers et civiles. Des différents corps de l’armée tchadienne sont alignés tout au long du tapis rouge en attendant le passage en revue de troupe. Quelques minutes, un hélicoptère de l’armée de l’air tchadienne atterrit dans le jardin de l’hémicycle.

Tous attendent impatiemment l’arrivé du chef de l’Etat , Idriss Deby Itno pour la cérémonie d’élévation au titre de Maréchal du Tchad, couplée avec la célébration des 60 années d’indépendance du Tchad. C’est à 09h 50mn que le chef de l’État est arrivé au palais de la démocratie pour le début de la cérémonie.