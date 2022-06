Football : le championnat de football zonal de la Zone 1 lancé à Mongo

Le gouverneur de la province du Guéra Sougour Mahamat Galma a lancé officiellement ce samedi 18 juin 2022, à Mongo chef – lieu de la province du Guéra le coup d’envoi du championnat zonal N°1.

Le match d’ouverture de ce championnat zonal a opposé l’équipe du Guéra à celle du Salamat. L’équipe vainqueur de la zone qui regroupe les provinces du Guéra, Salamat et Batha participera au championnat national prévu à N’Djaména du 03 au 17 juillet 2022.

Dans son mot, Le Chef de zone N°1 Saleh Mahamat Brahim a signifié que cette compétition est d’une importance capitale puisqu’elle traduit la politique des hautes autorités du pays en l’occurrence le président du conseil militaire de transition, Mahamt Idriss Deby Itno, qui a déclaré que l’année 2022 est une année des sports. Pour lui, Cette compétition est celle de l’unité , du brassage et d’amitié.

Dans son discours officiel du lancement de ces manifestations sportives, le gouverneur de la province du Guéra Sougour Mahamat Galma a fait savoir que le présent championnat offre l’opportunité d’améliorer les talents et performances tant sur le plan individuel que collectif. “c’est une propice occasion de brassage entre les jeunes de nos différentes provinces. Car Une semaine durant , nos jeunes venus des Provinces du Batha , Guéra et Salamat auront à se croiser par le biais de leurs équipes respectives Je vous exhorte à mobiliser vos énergies , vos capacités créatives et ingénieuses afin d’offrir un spectacle captivant , un football de haute qualité technique et de faire play.” A-t-il motivé.

Pour ce premier match, l’équipe Espoir du Guéra l’a emporté 2 buts a 0.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant à Mongo