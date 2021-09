MESSAGE – Plus de souci pour votre besoin de connexion internet fixe. Fifty Business lance Fifty Connect, une nouvelle marque spécialisée dans la fourniture de la connexion internet haut débit au Tchad.



Fifty Business est une société anonyme de droit tchadien avec conseil d’administration, créée en 2019. Elle a pour objectif d’accompagner les institutions étatiques, les entreprises ainsi que les organisations dans divers domaines d’activités afin de booster leurs performances et d’atteindre leurs objectifs grâce aux potentialités des nouvelles technologies.



For de plus de 15 années d’expérience dans le monde des Télécoms et de l’informatique, ces professionnels tchadiens de Fifty Business ont l’ambition de mettre l’expertise qu’ils ont acquise au service des entreprises et organisations du Tchad. Ils proposent de solutions et services innovants et surtout de qualité, l’une de ces innovations est Fifty Connect.



Pour le responsable Marketing, Brahim Mahamat, Fifty Connect offre des avantages : « au-delà de l’internet, nous offrons des sites web gratuits, des mails professionnels et une présence sur les réseaux sociaux pour chaque client qui n’est pas visible sur internet. Notre mission est de fournir des services au meilleur rapport qualité / prix, tout en accordant le plus grand respect à nos clients. Nous offrons plusieurs types de formules pour les grandes entreprises, PME et même des offres résidentielles. »



L’objectif de cette entreprise est d’être la première à proposer à ses clients les vitesses les plus rapides et les dernières innovations. « Nous cherchons toujours à intégrer des pratiques qui améliorent les démarches technologiques de nos opérations afin de fournir les meilleures performances à nos clients. Innover pour améliorer nos produits et services, tout en veillant au développement continu afin de fournir un matériel de qualité », renchérit-il.



Les valeurs qui animent quotidiennement la vie de cette équipe sont : l’Engagement, l’Innovation et la Confiance.



Rappelons que l’entreprise a obtenu la Licence pour la fourniture au public des services de communications électroniques de type Fournisseur d’Accès Internet (FAI) suivant l’Arrêté numéro 008/PR/MPEN/DGM/2021 du 14 avril 2021.



Plus d’infos sur nos offres : https://connect.fiftybusiness.com/