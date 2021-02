Fibre optique Doba-Koumra: Le ministre des Postes et de l’Economie Numérique inspecte les travaux

En marge de la tournée du président de la République, le ministre des Postes et de l’Economie Numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, est allé ce 2 février 2021, constater l’état d’avancement des travaux sur le linéaire de la fibre optique Doba-Koumra. Des travaux effectués par l’entreprise chinoise Huawei.

Le ministre, Idriss Saleh Bachar, accompagné de ses collaborateurs mais surtout de ses collègues des Transports et des Infrastructures; de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale ainsi que de la conseillère à la présidence chargée des TIC (Technologies de l’information et de la communication), a inspecté le compartiment OSN (Optical Site Network) situé à l’entrée de Doba. C’est cette infrastructure qui relie Doba à la fibre en provenance de Mbéré à la frontière camerounaise.

La délégation ministérielle échange avec les techniciens du site visité

Après cette étape, le ministre et sa suite sont allés inspecter un des regards (chambre de raccordement de la fibre), situé à 4 kilomètres à la sortie de Doba vers Koumra.

Selon Ndjero Constant, le technicien en charge des travaux, ils sont effectifs jusqu’à Koumra. Il indique en outre que les travaux d’excavation sont en cours en direction de Sarh.

Satisfait de l’avancement des travaux sur la section Doba-Koumra, Dr Idriss Saleh Bachar a exhorté à ce qu’ils se fassent dans les règles de l’art.

Il est à noter que la fibre optique en partance de Doba sera connectée à la fibre optique existante à Abéché et qui a comme itinéraire l’axe Doba-Koumra-Sarh-Kyabé-Singako-Amtiman-Goz Beida-Abéché. C’est dans le cadre de la modernisation des infrastructures de communications électroniques, un projet du ministère des Postes et de l’Economie numérique.