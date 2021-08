Fête d’indépendance : “doit surtout servir à une profonde introspection sur la vie et l’état de notre Nation”, Mahamat Idriss Deby

A l’occasion de la célébration 61 ème anniversaire du Tchad, le président du Conseil militaire de transition a fait adressé un message à la nation le 10 août.





Le 11 août, le Tchad célébrera son 61ème anniversaire. Une fête qui selon le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby estime qu’elle doit servir à une introspection sur la vie de la nation. “Si la commémoration de notre indépendance est un moment de fierté et de réjouissance, elle doit surtout servir à une profonde introspection sur la vie et l’état de notre Nation”.



Dans le même sens il interpelle les tchadiens à consolider les acquis de l’indépendance. “Dans une communion harmonieuse, nous devons nous investir pour consolider les acquis de l’indépendance, de la liberté et de la démocratie”. Nous savons tous que notre pays a connu tant de vicissitudes et d’épreuves tout au long de son existence martele-t-il. Malgré ces situations le pays a pu trouver les ressorts “psychologiques”.