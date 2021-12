Fête de nativité : voici le bilan dressé par la Police nationale

La Police nationale a présenté le bilan de la fête de la nativité

Ainsi se présente ce bilan : pour la ville de N’Djaména, 108 cas d’accidents de la voie publique ont été enregistrés et répartis comme suit : 1 cas mortel,12 graves, 86 légers,05 avec dégâts matériels,2 chutes libres et 2 cas de délits de fuite.

Il y a aussi 1 cas de coup et blessure volontaires mortel et un autre simple.

Pour les provinces, 18 cas d’accidents de la voie publique ont été dénombrés.

Comparativement à l’année dernière, les cas d’accident de la voie publique sont en hausse et ceci est dû à la conduite en état d’ébriété et l’excès de vitesse. C’est pourquoi, la Police nationale lance un appel à la prudence et à la vigilance pour la fête de la Saint-Sylvestre.

Pour finir, la Police Nationale félicite toutes les forces de défense et de sécurité, le personnel de la santé et les volontaires de la Croix- rouge du Tchad pour le travail abattu et les exhorte à garder le même élan pour la fête du nouvel An.