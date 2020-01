Festival Dary : remise des attestations aux partenaires et sponsors

CULTURE – Le comité du festival Dary a remercié ses partenaires et sponsors le jeudi 9 janvier 2020. Une cérémonie de remise des attestations de reconnaissance a été organisée à cet effet.

Plus de 325 000 visiteurs au lieu du festival, plus d’un million des visiteurs sur les réseaux sociaux des pages du festival. C’est le bilan qu’a présenté le comité du festival Dary qui s’est déroulé du 21 décembre au 4 janvier à la place de la Nation à N’Djamena.

Cette messe de la culture tchadienne a vu la participation de plusieurs acteurs dont l’Etat en premier lieu et les entreprises. Afin de les remercier, le comité du festival a organisé une cérémonie de remise des attestations aux partenaires et sponsors ce 9 janvier.

Ils sont plus d’une dizaine dont Airtel Tchad, la SHT, les BDT, la STE, la CBT, l’Adetic, l’ARCEP, l’Esso entre autres.

Dans son mot de remerciement, la ministre de la Culture, de la Promotion du tourisme, Madeleine Alingué s’est félicitée de la réussite de l’événement parce que pour elle, les objectifs sont atteints.

De par son institutionnalisation, le festival Dary est organisé par l’Office national de promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts (ONPTA), sous la tutelle du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat. Il se déroule à N’Djamena, à la place de la Nation. Cependant, il peut être transféré dans toute autre localité du pays. Il est à rappeler que l’engouement et la participation active et massive lors de la première édition du festival se sont élargis aux représentations des 23 provinces du pays.