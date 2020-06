Faits divers : grave accident à Pattes d’oie dans le 2ème arrondissement de N’Djamena

Un grave accident vient de se produire non loin du rond-point de Goudji, Pattes d’oie, dans le 2ème arrondissement de N’Djamena, a appris Tchadinfos. Il y aurait eu collision entre un minibus et une Toyota Land Cruiser. Un des chauffeurs serait mort sur le champ et il est à dénombrer plusieurs blessés. Détails en cours…

