Fait divers : pris par une crise d’épilepsie en pleine circulation, un homme se fait embarquer par la Police

Un homme, pris par une crise d’épilepsie, freine en pleine circulation hier jeudi 17 juin devant l’université HEC Tchad, et provoque un accident. Ce fait divers relance la question sur les aptitudes à conduire.

Cet homme d’une trentaine d’années qui roule sur l’avenue Ngarta Tombalbaye freine brusquement et reste inerte dans sa voiture. Le véhicule qui le suit le tamponne. Les curieux viennent le secourir pendant qu’il s’est évanoui. Quelques minutes après l’homme s’est réveillé et repris connaissance. Il a été pris par une crise d’épilepsie. La Police est arrivée sur le lieu et l’embarque. Selon la brigade routière, les gens malades d’épilepsie ne doivent pas conduire : « un épileptique est celui qui n’est pas habilité à conduire car sa maladie se déclenche à n’importe quel moment. Il y a d’autres maladies aussi comme arrêt cardiaque, la tension artérielle, etc. ».

C’est quoi l’épilepsie ?

Selon le médecin neurologue, Neurophysiologiste, Foksouma Sakadi, l’épilepsie est une maladie neurologique qui est due à un dysfonctionnement des cellules au niveau du cerveau et qui se traduit par au minimum deux crises épileptiques. Donc ce sont des crises qui surviennent de manière brève, inattendue et qui durent quelques secondes à quelques minutes. L’épilepsie est souvent liée à un dysfonctionnement d’un groupe de neurones. Elle se manifeste par des signes bien connus qui sont la convulsion généralisée avec une perte de connaissance, bave, morsure latérale de la langue, etc.

A cela s’ajoute certains types de crises à savoir dans un premier temps il y a les absences qui sont connues beaucoup plus chez les enfants et les adolescents. Elle se manifeste par une rupture de contact c’est-à-dire l’enfant reste inerte pendant quelques secondes et il reprend connaissance. Ou bien l’enfant fait des mouvements anormaux comme il est en train de manger ou encore comme tourner la tête, ou il marche sans savoir où il part, etc.

Dr Foksouma Sakadi relève que dans tous les cas, il faudra chercher un neurologie puis il faut donner des anticonvulsivants qui répondent très bien à la crise épileptique. Quand le patient prend très bien ces médicaments, 70 à 80% de crise peuvent estomper ou réduire complètement avec une prise normale, etc. Il y a aussi la chirurgie souvent pour les épilepsies qui ne sont pas contrôlées par traitement, il faudra proposer une chirurgie.