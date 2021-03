Facebook lance Instagram Lite en Afrique subsaharienne et dans les marchés émergents

Facebook a annoncé vendredi le lancement d’Instagram Lite en Afrique subsaharienne, une nouvelle version allégée de l’application Instagram pour Android qui utilise moins de données et fonctionne dans toutes les situations réseau.

La nouvelle version d’Instagram Lite pour Android fait moins de 2 Mo, ce qui la rend rapide à installer et à charger. Elle présente également une vitesse, des performances et une réactivité améliorées. Non seulement Instagram Lite fonctionne de manière similaire à l’application Instagram pour Android, mais il permet à l’expérience Instagram de rester rapide et fiable pour un plus grand nombre de personnes, quels que soient l’appareil, la plateforme et le réseau utilisés.

Selon Peter Shin, responsable de l’ingénierie d’Instagram Lite – « La connectivité en Afrique sub-saharienne peut être instable, lente et coûteuse, ce qui rend difficile une expérience Instagram de haute qualité. De nombreuses personnes étaient déjà habituées au concept d’une application Lite à la suite du déploiement réussi de Facebook Lite il y a quelques années. Nous avons commencé à tester la nouvelle version d’Instagram Lite lorsque s’est exprimée sur le continent une demande pour une application Lite sur Android. Les retours ont été très positifs et nous sommes ravis de la lancer sur le continent aujourd’hui »

« Notre objectif est de ne laisser personne en reste. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’apporter Instagram Lite à plus de 170 pays, dont toute la zone d’Afrique subsaharienne », a-t-il ajouté.

Instagram Lite est similaire à l’expérience de base de l’application Instagram, bien que certaines fonctionnalités ne soient pas actuellement prises en charge, telles que la création de Reels, le shopping et IGTV. Instagram Lite présente des avantages pour les utilisateurs se trouvant dans des endroits où la bande passante est limitée ou les coûts de données élevés, notamment dans les pays en développement.

Instagram Lite est actuellement déployé dans plus de 170 pays, et Facebook reste engagé à construire et à améliorer l’application pour aider chacun dans le monde à se connecter aux personnes et aux choses qu’il aime.