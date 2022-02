Exclusion de trois étudiants de l’université de N’Djamena : le bureau national de l’UNET crie au règlement de compte

Au cours d’un point de presse tenus au campus de Toukra, ce mardi 1er février, le bureau national de l’UNET accuse le président de l’université de N’Djamena de se comporter comme “un hors-la loi”.

Pour le bureau national de l’organisation faîtière des étudiants, l’exclusion de trois étudiants de l’université de N’Djamena est le fait du président de ladite université. “Nous considérons cet acte d’un règlement de compte suite à l’événement survenu au Campus universitaire de Toukra où le véhicule du ministre a été caillassé et celui du président de l’université de N’Djamena calciné lors de la visite inopinée de madame le

ministre Lydie Beassemda”, explique le vice-président de l’UNET national Madjadoum Adimbaye Trésor.

A la suite de cet événement, rappelle le bureau de l’UNET, des étudiants ont été blessés, arrêtés et jugés. “Nos camarades ont été acquittés par le juge pour infraction non constituée”, souligne le bureau. Mais il se dit surpris de l’attitude de la présidence de l’université qui exclut trois étudiants impliqués dans cet incident malgré la décision de la Justice. “La question qui taraude nos esprits est-ce que le président de l’université de N’Djamena est-il au-dessus des lois dès lors que la justice a rendu son verdict ?”, s’interroge le bureau.

Autre sujet abordé par le vice-président du bureau national de l’UNET est la crise de leadership que traverse l’organisation. Madjadoum Adimbaye Trésor relève qu’un groupe d’individus se réclamant représentants de l’UNET font de déclarations publiques au nom de cette union. Mais en réalité, ils ne les sont pas d’après le numéro 2 de l’UNET. Il cite “Ange-premier Nelson David, l’un des candidats malheureux au poste de Secrétaire général lors du congrès de Douguiya et Mbairamadji Didier, candidat malheureux aux dernières élections de l’UNET section de N’Djamena”comme ces usurpateurs.

Selon toujours le bureau national, dans l’ignorance, Sidick Sougoui Lony, président du comité d’organisation des élections de l’UNET, a pris un acte sans référence en date du 13 décembre 2021 (procès- verbal) nommant les sieurs Ange-premier Nelson David, Dangaye Aaron Pirkolossou et Mahamat Allabadou respectivement secrétaire général, chargé des affaires académiques et chargé des relations publiques en remplacement des trois (3) membres exclus en citant un article 4 qui n’existe nulle part dans les textes statutaires de l’UNET. “Nous voulons signaler au passage que seul le bureau national légitimement et légalement élu qui est habilité à agir et à veiller à l’application de textes de base de l’UNET.”

L’UNET nationale, par la même occasion, se dit surprise de l’usage de quelques bus de transport par madame le ministre de l’Enseignement supérieur pour une activité politique qui a eu lieu en date du 29 janvier 2022 au stade Idriss Mahamat Ouya. Elle déplore cette attitude qu’elle considère comme “un mépris à l’égard des représentants des étudiants”.

Enfin, le bureau national de l’UNET revendique la restauration de la bourse d’études supprimée en 2016.