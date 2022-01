Événements d’Abéché: le MPS demande des comptes au gouvernement

Suite aux bavures lors de la répression des manifestations dans la ville d’Abéché, le parti du défunt président Idriss Déby Itno demande que lumière soit faite.

“Le sang des Tchadiens n’a que trop coulé. Cela doit suffir. D’autres sangs ne doivent plus couler en plus de ceux consentis par le MPS pour la libération du pays le 1er décembre 1990 et celui du Maréchal du Tchad en avril 2021”. C’est en ces termes que le secrétaire général du MPS, Haroun Kabadi a condamné la répression des manifestations dans la ville d’Abéché.

Pour le MPS, ces graves violations des droits de l’homme ne doivent pas rester impunies. Le secrétaire général invite le gouvernement de transition à faire la lumière sur cette affaire en utilisant des moyens légaux pour que les initiateurs de cette manifestation et ceux identifiés comme responsables de ces bavures répondent de leurs actes.

Selon le SG du MPS, le parti n’a jamais regretté et ne regrettera jamais d’avoir apporté la démocratie et la liberté au Tchad.

Pour rappel, la ville d’Abéché a été secouée par de violentes manifestations les 24-25 janvier. La population protestait contre la création d’un canton dans le département de Ouara. La répression a fait plus d’une dizaine de morts.