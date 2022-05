Évasions de prisonniers : le ministre de la Justice rappelle à l’ordre les régisseurs et procureurs

Par une circulaire de ce lundi, 16 mai, le ministre de la Justice, Mahamat Ahmad Alhabo indique constater avec « regret » que les rapports de plusieurs cas d’évasions survenus dans les établissements pénitentiaires lui parviennent « toujours tardivement » et les mandats d’arrêts ne sont pas, dans la plupart des cas, décernés à l’encontre des évadés pour les réintégrer dans les prisons afin de purger leurs peines.

Pour remédier à cette « dangereuse » situation qui perdure et qui est susceptible de « saper » les efforts du gouvernement en matière de politique carcérale, le ministre instruit les régisseurs de « dénoncer » les évasions et les procureurs de la République d’engager des recherches et décerner « immédiatement » des mandats d’arrêt à l’encontre des éventuels évadés et de lui rendre compte des suites à y réservés.

Une décision qui fait suite à une passe d’armes entre le ministre de la Sécurité publique et les magistrats. En effet, Idriss Dokony Adiker a accusé les hommes en toge d’être à l’origine de l’insécurité en élargissant des condamnés.

Une sortie que les magistrats ont très mal appréciée. Lors d’un point de presse, ils ont remis le ministre à sa place. Pour eux, la faiblesse des forces de l’ordre qui fait que les gens s’évadent des prisons ne doit pas être imputée aux magistrats qui, rappellent-ils en outre, ne sont pas des subordonnés d’un membre de l’exécutif.