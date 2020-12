Éphéméride: voici ce que Idriss Déby Itno a dit le 04 décembre 1990

POLITIQUE- Le 04 décembre 1990, soit trois jours après sa prise de pouvoir, le président Idriss Déby Itno a fait une déclaration solennelle annonçant la liberté et la démocratie. Voici un extrait de son discours:

” Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d’avoir contribué à l’éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n’est ni or ni argent : c’est la Liberté! Celle du 1er décembre 1990. Il n’y a plus d’efforts de guerre, il n’y a plus de prisons politiques (…) Faisant la synthèse des aspirations légitimes de notre peuple et tirant la leçon des souffrances endurées par nous tous, le MPS a à cœur de conduire le Tchad, avec la participation de tous ses citoyens, vers le système de gouvernement que tout le monde appelle de ses vœux. Un système de gouvernement (…) basé sur la démocratie, je veux dire démocratie au sens plein du terme”.

Ce 04 décembre 1990, marque aussi la création du Conseil d’État dirigé par Idriss Deby.