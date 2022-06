Environnement : les premiers plants de l’opération 16 millions d’arbres mis en terre

Le ministère de l’environnement, de la pêche et du développement durable en partenariat avec la CNPCI ont lancé officiellement la grande opération de reboisement de la ceinture verte ce lundi 10 juin 2022 à l’ hôtel Radisson blu puis la mise en terre des premiers plants à Arrangadji dans la commune du 7ème et 10ème arrondissement de la ville de N’Djamena.

Apres avoir lancé officiellement l’opération de reboisement de la ceinture verte à l’hôtel Radisson blu, la délégation du groupe CNPCI et le cortège du ministre ce sont rendus à arrangadji sur le Périmètre aménagé où 800 plants ont été mis en terre.

Le directeur général du groupe CNPCI, Nie Zhi Quan a indiqué que la CNPCI accorde une grande importance à la protection de l’environnement au Tchad et à la lutte contre la désertification.

Le ministre de l’environnement et de développement durable, Mahamat Ahmat Lazina a souhaité que cette coopération soit pérenne pour le bonheur de toute la population tchadienne. Pour lui, cette phase de reboisement offre également l’occasion d’emploi aux jeunes et aux femmes. ” Nous avons entamé le recrutement des jeunes et des femmes qui s’occuperont de ce reboisement durant tout l’année “, a-t-il relevé.

Le ministre à remercié le président directeur de la CNPCI et l’ambassadeur de Chine au Tchad pour la bonne coopération qui existe entre le Tchad et la Chine. ” Aujourd’hui non seulement la CNPCI accepte de nous accompagner dans ce projet mais aussi à mis des moyens qu’il faut pour la réussite de ce projet “.

Il a invité ensuite les partenaires techniques et financiers des secteurs public et privé, les ONG, les organisations de la société civile et les organisations communautaires de s’impliquer véritablement en vue de parvenir aux objectifs escomptés à travers ce projet.