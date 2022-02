Environnement: la résilience pour faire face aux changements climatiques au Tchad

Le Fonds national de l’eau et le Projet de renforcement de la résilience des communautés Locales face aux impacts des changements climatiques au Tchad (PRRCL) organisent ce 22 février, un atelier de validation du rapport sur l’identification et la hiérarchisation des options d’adaptation aux changements climatiques au Tchad.

Le chef du Projet de renforcement de la résilience de population face aux changements climatiques, Ismail Hamdan, indique que l’analyse montre clairement que les aléas climatiques les plus en vue au Tchad sont la sécheresse, les inondations, les vents violents et les vagues de chaleur qui sont répandus sur l’ensemble du territoire et impactent l’ensemble des secteurs socioéconomiques. Les plus vulnérables victimes des changements climatiques sont les femmes, les personnes âgées et les jeunes à cause de leur situation sur l’échiquier social.

En effet, le Tchad est confronté depuis plusieurs décennies à des phénomènes météorologiques extrêmes telles que la sècheresse, les inondations et une augmentation de la température. De ce fait, la mise en œuvre d’interventions permettant le renforcement de la résilience des populations et des systèmes d’adaptation aux changements climatiques est donc une priorité. De manière spécifique, cet atelier permettra de:

• Présenter le rapport de l’étude sur l’identification et la hiérarchisation des options d’adaptation aux changements climatiques au Tchad;

• Procéder à un examen critique du rapport et formuler des suggestions et recommandations en vue d’améliorer le rapport.

« À l’issue de l’atelier, vous prenez connaissance du contenu du rapport, formulez des suggestions et des recommandations pertinentes pour enrichir ce rapport», a exhorté Ismail Hamdan.