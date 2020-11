Entrepreneuriat : ”Beaucoup de banques ont reçu de nombreux dossiers. Quelques-uns sont conformes, remplissent les critères, d’autres demandent à être améliorés”, ministre des Finances

Le ministre des Finances et du Budget et ses collègues en charge de l’Economie et de la Jeunesse ont tenu cet après-midi une réunion d’évaluation des dossiers avec les responsables des banques dans le cadre du “Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes”.

A l’issue des discussions avec les responsables des banques, les incubateurs et certaines plateformes des jeunes, les membres du gouvernement ont demandé à chaque banque de procéder à un état des lieux des dossiers reçus. « Beaucoup de banques ont reçu de nombreux dossiers. Quelques-uns sont conformes, remplissent les critères, d’autres demandent à être améliorés », constate le ministre des Finance et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.

Pour soutenir davantage les détenteurs des projets, il a été convenu qu’il faut de la formation; de renforcement des capacités et aussi un accompagnement. « Sur ce plan, il a été convenu qu’il y ait des formations continues, des séminaires, même des tutoriels sous forme des vidéos Youtube à l’attention des jeunes mais également faire appel à quelques experts, des cabinets, à des anciens banquiers et des financiers qui puissent parrainer un certain nombre de jeunes à l’effet de faire aboutir leurs dossiers », poursuit-il.

Il a été aussi décidé, lors de cette réunion, de récompenser les incubateurs et les cabinets qui auront accompagné avec toute la technicité et le sérieux le dossier d’un jeune entrepreneur à être conforme et à être financé par une banque.« Qu’à cela ne tienne, il y a des dossiers qui sont déjà mûrs dans chacune des banques. Ces dossiers vont faire l’objet de signature de prêt et cela se fera en marge de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat qui aura lieu la semaine prochaine », conclut le ministre des Finances.

Pour rappel, le chef de l’Etat, lors de son adresse à la nation, le 14 avril 2020, avait annoncé un fonds d’un montant de 30 milliards pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes.