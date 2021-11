Entrepreneuriat : 𝗹𝗲 ministère de la Jeunesse des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat et le programme ”Yallah” signe un protocole d’accord

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat et le programme Yallah ont procĂ©dĂ© ce samedi 20 novembre Ă la signature d’un protocole d’accord qui consistera Ă booster l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Le Programme Yalah, mis en Ĺ“uvre par le cabinet Wedecider avec le financement de l’Union europĂ©enne au Tchad vise Ă appuyer le secteur privĂ© via l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes Ă fort potentiel de crĂ©ation de richesse et d’emploi. Il permettra aussi de dynamiser le cadre entre tous les acteurs de l’Ă©cosystème.

Il s’agit d’un projet de 18 mois qui se dĂ©cline en trois grandes composantes Ă savoir : Goumoulena pour la formation des jeunes et femmes âgĂ©s entre 18 et 35 ans, plus un accompagnement de 8 mois ; GoumoulenaTour pour l’appui aux entrepreneurs et acteurs du système entrepreneurial dans les provinces et BoosterWomen pour l’appui Ă l’entrepreneuriat fĂ©minin. Les candidatures sont ouvertes du 12 novembre au 12 dĂ©cembre.

Selon le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian, le gouvernement met un accent particulier sur l’Entrepreneuriat jeunesse. Cet accord vient renforcer les efforts dĂ©jĂ consentis afin de toucher plusieurs jeunes dans l’Ă©cosystème entrepreneurial. Il a rassurĂ© de l’intĂ©grale disponibilitĂ© du ministère Ă accompagner ce projet pour qu’aucun jeune ne soit laissĂ© de cĂ´tĂ©.