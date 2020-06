“En un mois le Tchad a accueilli 16 000 réfugiés” Mahamat Ismaël Chaïbo

Ce samedi, 20 juin, le monde célèbre la journée mondiale des réfugiés. Une occasion de revenir sur les efforts fournis par le Tchad en matière d’assistance aux personnes réfugiées.

Le thème de l’édition 2020 de cette journée des réfugiés est “Chacun peut faire la différence“. En dépit des difficultés socio-économiques et de la situation sécuritaire qui n’est pas rose,” le Tchad s’est placé parmi les dix pays qui accueillent le plus grand nombre des réfugiés au monde”, a déclaré le ministre de l’Administration du Territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaïbo.

Le nombre des réfugiés et demandeurs d’asile que le pays accueille actuellement en son sein est estimé à plus de 470 000. Ces derniers viennent notamment de “la Centrafrique, de la République démocratique du Congo, du Soudan et du Nigéria…”, a précisé le ministre Mahamat Ismaël Chaïbo.

Rien qu’en Janvier de l’année 2020, le Tchad a enregistré environ 16 000 réfugiés soudanais à l’Est. Cela a permis au pays de développer une très grande et parfaite collaboration avec le Haut conseil des nations unies au réfugiés et autres acteurs humanitaires.