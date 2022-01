Éligibilité à la présidentielle : voici les propositions du comité technique du CODNI

Le groupe thématique No 2 qui a travaillé sur la thématique : « Forme de l’Etat, Constitution, réformes institutionnelles et processus électoral » en vue du dialogue national a également fait de recommandations en ce qui concerne les critères d’éligibilité du président de la République.

De toutes les élections, la présidentielle est celle qui porte plus d’intérêt mais peut également cristalliser les tensions, notamment à cause de qui peut être candidat et qui ne le peut pas. Le groupe thématique No 2 du comité technique du CODNI a donc fait des recommandations dans ce sens.

Ainsi, le groupe propose notamment que l’âge minimum pour être candidat à la magistrature suprême soit de 35 ans et 70 ans pour l’âge maximum. Il recommande aussi de limiter le nombre de mandat à deux exercices de 5 ans, non renouvelable. Une autre recommandation qui a son importance est de rendre intangible la modification des dispositions de la Constitution relatives à la limitation de mandat et à l’âge maximum.

Il faut noter qu’en dehors de la proposition de rendre intangible la modification des dispositions de la Constitution relatives à la limitation de mandat et à l’âge maximum, tout le reste figurait dans la Constitution de 1996. Mais au gré des différentes modifications l’âge limite de 70 ans a disparu, l’âge minimum a été revu à 40 ans et la limitation de mandat a sauté (avant d’être restauré en 2020).