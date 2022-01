Éducation : Ouverture d’un atelier pour l’appui à la modernisation du système éducatif

Le TECHNIDEV en collaboration avec le ministère de l’éducation a lancé ce jeudi 27 janvier 2022, un atelier technique préparatoire du symposium national d’appui à la modernisation du système éducatif. Les problématiques et des solutions innovantes dans le domaine de l’éducation seront examinées au cours des travaux.

Les participants venus des différentes institutions et établissements d’enseignement échangeront pendant deux jours sur des questions liées à l’éducation au Tchad et plus particulièrement à la réussite scolaire et des innovations à l’ère du numérique.

Placé sous le thème « le modèle tchadien d’enseignement à distance, de maintien des filles à l’école et de la réussite scolaire : résilience et perspectives », l’atelier vise à élaborer des documents et orientations stratégiques qui permettraient aux autorités en charge de l’éducation de consolider sa marche vers la modernisation du système éducatif.

SG ministère de l’Education

« L’enseignement à distance est entrain d’apporter ses preuves y compris sur les élèves qui sont très éloignés de N’Djamena et malgré le manque d’accès à internet, le dispositif permet à n’importe quel élève quand il est motivé d’accéder à un enseignement de qualité mais aussi de réussir » souligne Khalid Fadoul Doutoum, responsable de Technidev.

Responsable Technidev

TECHNIDEV est un Institut des Technologies Innovantes pour le Développement. Spécialisé dans la conception et mise en œuvre de projets de développement. L’intégration des TICs dans la chaine des valeurs est l’une des principales valeurs ajoutées de TECHNIDEV.