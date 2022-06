Education: les meilleures élèves du lycée Féminin Bilingue d’Amriguebé primées par Airtel Tchad

La remise des cadeaux aux meilleures élèves du lycée Féminin Bilingue d’Amriguebé a eu lieu ce matin du jeudi 16 juin. Ces élèves ont été primés par la compagnie de téléphonie mobile Airtel Tchad. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de l’établissement.

Elles sont 18 meilleures élèves a bénéficiés de kits scolaires octroyé par la société de la téléphonie mobile Airtel Tchad. Ces kits viennent récompenser les neuf mois de cours et de travail acharné.

Le prix de la meilleure élève est revenu à Fatimé Zara Mahamat Senoussi, en classe de 1ère S qui a fait une moyenne anuuelle de 13,11. La jeune fille a reçu cadeau un téléphone de marque BlackBerry et un kit scolaire. Le 2ème prix a été arraché par Falmata Douna Mahamat, de la classe de 1ère L, avec une moyenne annuelle de 13,04. Elle a reçu un kit scolaire. Le 3ème prix revient à Sani Alye de la 1ère L également, avec une moyenne annuelle de 12,67. Elle a reçu aussi un kit scolaire. Les 15 autres qui ont suivi ont également reçu des kits scolaires de la part de la compagnie téléphonique Airtel.

La Proviseure du Lycée Féminin Bilingue d’Amriguebé, Mme Hassan née Fatimé Koutou, a salué les efforts d’Airtel en faveur de l’établissement qu’elle dirige.

Le représentant du Directeur de Marketing, Moucktar Hassan, a félicité les lauréates, et demandé aux autres élèves de se mettre au travail pour que l’année prochaine, elles soient parmi les meilleures. Moucktar Hassan, n’a pas hésité de prodiguer quelques conseils aux élèves. Il a exhorté les élèves à participer à tous les cours sans exception ; être attentive en classe et ne pas déserter les cours et de toujours répéter les exercices à la maison.