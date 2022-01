Éducation : les enseignants scientifiques contractuels entrent en grève sèche et illimitée

L’Amical des enseignants scientifiques contractuels annonce entrer, à partir de ce 3 janvier, en grève sèche et illimitée.

Après un « long » parcours auprès des autorités sans gain de cause et en dépit des préavis donnés au gouvernement, les scientifiques contractuels, réunis en assemblée générale ce jour décident d’observer une grève sèche et illimitée sur l’étendue du territoire pour exiger :