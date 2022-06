Éducation : le Tchad entame les consultations pour le Sommet des Nations-Unies sur la transformation de l’éducation

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion Civique, en collaboration avec l’UNICEF, organise ce mercredi 22 juin 2022, une consultation nationale des acteurs et partenaires du système éducatif en prélude au Sommet des Nations-Unies sur la transformation de l’éducation prévu en septembre 2022 à New York.

Le monde connaît une crise planétaire des apprentissages qui prive des centaines de millions d’enfants et jeunes de leur droit à l’éducation de qualité.

Dans le cas du Tchad, selon la représentante de l’UNICEF, la crise des apprentissages est particulièrement visible et touche notamment les groupes marginalisés et vulnérables. Selon l’enquête MICS- 6 (Enquête par grappes à indicateurs multiples) de 2019, seulement 30% des jeunes de 15-24 ans sont alphabétisés.

Le secrétaire général des Nations-Unies a convoqué un Sommet sur la transformation de l’Education qui se tiendra en septembre 2022 à New York, aux Etats-Unis.

C’est dans cette optique qu’une série des consultations est entamée depuis ce mercredi, par les acteurs du système éducatif avec l’appui de la coordination du système des Nations-Unies notamment l’UNICEF et l’UNESCO en prélude à ce Sommet.

Elles se tiennent simultanément dans quatre autres villes, à savoir Abéché, Bol, Mongo et Moundou, et elles regroupent l’ensemble des provinces du pays, avec la participation de toutes les parties prenantes du système éducatif du Tchad, y compris les enfants, les adolescents et les jeunes.

Les conclusions qui sortiront de ces consultations seront consignées dans un rapport qui vont être discutées au pré-sommet de Paris organisé par l’UNESCO du 28 au 30 juin 2022.

Le pré-sommet est une étape clé sur la route menant à ce sommet sur la transformation de l’éducation. « Il vise à exploiter les différentes discussions en cours sur la transformation de l’éducation », souligne le ministre de l’Education nationale, Mog-Nan Djimounta.