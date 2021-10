Education: lancement de la rentrée préscolaire des jardins d’enfants publics au titre de l’année 2021-2022

La ministre de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance, Amina Priscille Longoh a lancé par une cérémonie ce vendredi 15 octobre 2021 au jardin d’enfant public N02 de la ville de N’Djamena, la rentrée préscolaire au titre de l’année académique 2021-2022.

La nouveauté de cette année scolaire dans les jardins d’enfant publics est la suspension des frais d’inscription.

Décision prise par la ministre La ministre de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance, Amina Priscille Longoh par l’arrêté 050/PCMT/PMT/MFFPE/DGM/DGTPE/DE/2021.

L’éducation en général est considérée comme un pilier fondamental pour le développement d’un pays. « L’éducation préscolaire quant à elle vient poser les bases pour favoriser le développement harmonieux de l’enfant et ainsi contribuer à sa réussite scolaire » souligne le directeur de la protection de l’enfance, Dodom Ndildongar.

« Notre rôle en tant que gouvernement, c’est de promouvoir une éducation de base, de qualité et accessible à tous, car le préscolaire assure une réussite scolaire à plus long terme » rassure la ministre de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance