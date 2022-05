Éducation : inauguration du bâtiment et remise des manuels scolaires au CEG bilingue Al-imane de Farcha

La cérémonie d’inauguration du bâtiment du CEG bilingue Al-imane de Farcha et la remise des manuels scolaires a lieu ce mercredi 25 mai au sein dudit collège au quartier Farcha dans le 1er arrondissement.

C’est à travers la coopération entre le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique et la banque islamique de développement (BID) que le projet de développement l’enseignement bilingue au premier cycle du secondaire (PRODEB II) s’est concrétisé.

Pour le coordinateur du projet PRODEB II, Saleh Youssouf Abdelmanane, l’objectif du projet est d’apporter un appui à l’exécution du programme cadre sur le bilinguisme et plus particulièrement de contribuer au développement qualitatif et quantitatif de l’enseignement bilingue au premier cycle du secondaire.

Le PRODEB est cofinancé par la Banque islamique de Développement et le gouvernement du Tchad. « Le projet est conçu pour une durée de cinq ans avec un coût total de 7 878 440 000 F CFA. Il intervient dans huit (08) provinces du pays dont la ville N’Djamena » précise le coordonnateur.

Les réalisations du projet PRODEB

La construction et l’équipement de huit collèges d’enseignement général bilingue avec chacun 01 bâtiment pour l’administration et 02 bâtiments R + 1 de 06 salles de classe ;

Un bâtiment laboratoire avec 03 blocs de latrines ;

Un local technique ;

Une guérite ;

Une partie du mur de clôture.

« Au niveau l’amélioration de la qualité de l’enseignement bilingue en collaboration avec l’Ecole normale supérieure, la formation initiale de 260 professeurs de CEGS, 50 conseillers pédagogiques et la formation continue de 30 cadres du MENPC en langue arabe et française » conclue-t-il.

Le secrétaire d’Etat au ministère de l’Education nationale et la Promotion civique, Saleh Bourma Ali a demandé aux responsables de l’établissement de bien protéger le bâtiment et bien utiliser les manuels scolaires. « Mon département apprécie très positivement les efforts que déployez pour la promotion du bilinguisme au Tchad. J’appelle les bénéficiaires de prendre soins du bâtiment et les manuels scolaires mis à votre disposition », demande Saleh Bourma Ali.