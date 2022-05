Éducation : en moins d’une semaine du BEF, voici ce que disent les candidats

Selon le programme établi par le ministère de l’Education nationale, le brevet de l’enseignement fondamental (BEF) est prévu pour le lundi 6 juin 2022. A moins d’une semaine de la composition, quelques élèves se prononcent. Voici leurs réactions.

Germain Mbailao explique que la date du 6 juin est tellement proche pour lui. « Nous sommes en retard sur les programmes des cours. Et voilà que la date du déroulement de l’examen du BEF nous surprend. On ne sait quoi faire. Mais bon on est obligé d’affronter les épreuves avec les autres à la date prévue.» Germain relève également que « certains enseignants, après le mois de Ramadan, ne sont jamais revenus au cours.»

Fatimé Adam appuie qu’avec les manifestations, le programme des cours n’a pas été achevé. « Franchement dit, on va composer le lundi mais nous sommes en retard sur le programme des cours. Et cela est dû aux enseignants qui ne viennent pas au cours et d’autres qui viennent comme ils désirent. »

Par contre Mahamat Zene Ismael dit, malgré tout, être confiant en lui pour affronter le BEF le 06 juin. « Les autres ont aussi raison de dire que les enseignants ne viennent pas régulièrement au cours. Toutefois on a fait le maximum. Les matières comme mathématique, français, physique-chimie et géographie, on a fait plus de la moitié du cours. Avec les cours de soutien à côté, j’espère que je suis assez bagagé pour composer la semaine prochaine le brevet » rassure-t-il.

Quant à Nadjitoidé Nodjadoum, il déplore le fait que certains enseignants n’ont fait que trois (3) chapitres. « Trois (3) chapitres seulement sur presque treize (13), imaginez-vous cela. »