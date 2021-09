Économie : une délégation tchadienne a pris part à la réunion annuelle de la Banque Islamique pour le Développement

Des officiels tchadiens conduits par le ministre Issa Doubragne ont participé du 2 au 4 septembre à la réunion annuelle de la Banque Islamique pour le Développement, tenue en Ouzbékistan.

En marge des assises, la délégation tchadienne a eu des rencontres avec les bailleurs de fonds arabes. Lors de la table ronde des Gouverneurs, le Ministre en charge de l’économie à plaider en faveur de la situation du Sahel et en particulier le cas du Tchad, suite à la disparition subite du Maréchal du Tchad. Il a appelé les partenaires à doubler d’efforts vis à vis du Tchad.

Avant de quitter Tashkent, la délégation des officiels tchadiens a été reçue par le Président de la Banque Islamique pour le Développement, le Saoudien Muhammed Sulaiman Al Jasser. Le financement de la feuille de route du Gouvernement et l’accès aux Guichets de la Banque pour booster le secteur privé tchadien ont dominé les échanges.

La délégation comprend, en plus du ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, le Gouverneur de la Banque Islamique pour le Tchad, la Secrétaire d’Etat aux finances et au Budget, ainsi que des proches collaborateurs.