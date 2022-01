Economie : le Tchad relance l’exportation de la viande

A travers le projet Chad Commodities Market Place (CCM), le Tchad a relancé ce mardi 25 janvier l’exportation de la viande. Les destinations échantillons sont le Congo et la République démocratique du Congo.

Le projet « CHAD COMMODITIES MARKET PLACE (CCM) » a pour objectif de commercialiser : en 2022, 9 000 tonnes de viande dont 4.000 tonnes pour la RDC, 2.500 tonnes pour la République du Congo et 2500 tonnes pour le Gabon. Suivront ensuite l’Angola, la Guinée-Équatoriale et le Nigéria pour atteindre 15 000 tonnes en 2023. Et enfin en 2024 s’attaquer aux marchés d’Égypte et pays du Moyen-Orient pour atteindre 20 000 tonnes.

Ce projet aura un impact très positif sur les bénéficiaires.

Au niveau des fermes d’embouche : 45 000 coopérateurs dont 40% des femmes et 30% des jeunes regroupés dans 300 coopératives affiliées à l’Alliance des Coopératives et Mutuelles au Tchad (ACMT).

Au niveau des mini-usines de production d’aliments de bétail : création de 98 emplois directs toute catégories confondues ; environ 500 emplois indirects ;

L’achat des matières premières des producteurs (sorgho, maïs, son de riz, tourteaux d’arachide et soja) par les coopératives.

Pour lancer ce projet, un travail important a été fait en amont (depuis 2014) dans l’organisation des producteurs en coopérative par filière aux normes de l’Acte uniforme de l’OHADA, par la structuration et l’accompagnement des coopératives dans 11 provinces au Tchad. « Nous avons environ 2.000 coopératives affiliées réparties dans 16 filières. Aujourd’hui nous sommes en train de voir la lumière au bout du tunnel » a déclaré le coordinateur de l’ACMT, Job Nodjindo.

Pour le vol inaugural, un container de 25 tonnes de viande dont 15 pour la RDC et 10 tonnes pour la République du Congo sera expédié. « Je demanderais à nos coopérateurs de redoubler d’efforts et de mettre du sérieux dans le travail que nous faisons car nos projets sont nombreux, le chantier est immense et l’avenir est prometteur pour ceux qui aiment le travail “, affirme-t-il.

Le coordinateur de l’ACMT, Job Nodjindo rappelle qu’une table ronde de mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la recherche des financements des projets dans la zone CEMAC-CEEAC a été organisée à Bruxelles en juin 2019.

Des négociations avec les partenaires techniques et financiers (BAD, BADEA, ORABANK, FAGACE, GUUD, HALAL DEVELOPMENT CORPORATION …) ont abouti à la mise en place de « CHAD COMMODITIES MARKET PLACE (CCM) » pour l’exportation de la viande en Afrique Centrale (zone CEMAC/CEEAC) et au Nigeria. Pour nous apporter son soutien, « le ministère en charge de l’Élevage a mis en place une TASK FORCE administrative et institutionnelle composée des services techniques et des représentants d’autres ministères et des organisations sous régionales concernés par la commercialisation de la viande, des entreprises de logistique, la faitière des sociétés coopératives représentant la fédération nationale des bouchers, des commerçants de bétail et des éleveurs ».

Le directeur général du groupe Bolloré Tchad, Cyrille Tetrel, souligne que leur expertise logistique et leur maitrise de l’environnement ont permis de mettre en place les éléments essentiels le long du corridor pour rendre ce transport réalisable, avec le concours des agents de la sous-région. « Les différents schémas logistiques proposés sont tous conformes aux différentes règlementations en vigueur.