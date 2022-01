Economie : le Tchad adhère à Africa Finance Corporation

Le Tchad adhère à Africa Finance Corporation (AFC), structure dédiée au financement des infrastructures sur le continent africain, a appris Tchadinfos.

Dans un contexte actuel difficile, marqué par les difficultés d’accès aux financements innovants et la promotion des investissements directs étrangers dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’Aménagement du territoire, du Plan directeur d’Industrialisation et de Diversification économique, composantes essentielles de la Vision 2030, le gouvernement vient d’adopter le 6 janvier 2022 et à l’unanimité, l’adhésion du Tchad, à Africa Finance Corporation (AFC), selon le ministère de l’économie.

L’AFC a été fondée en 2007 par des États africains et des investisseurs publics et privés. Elle a pour vocation de lever des capitaux importants pour l’investissement en faveur des états membres.

« Ses interventions permettront à l’Etat tchadien et aux investisseurs privés de mobiliser plus efficacement des ressources financières pour la réalisation de différents projets économiques et des infrastructures de développement », souligne Dr Issa Doubragne, ministre de l’Economie et de la Planification du développement.

Selon le bilan 2020 de cette institution, plus de 8,2 milliards de dollars américains ont été décaissés depuis sa création, pour la réalisation de différents projets dans les Etats membres.

Africa Finance Corporation a essentiellement pour rôle de promouvoir :

• les partenariats publics et privés ;

• la mobilisation de l’épargne publique au niveau international ;

• le financement direct et joue également le rôle de conseiller financier et de syndication des financements auprès de plusieurs bailleurs (tous les guichets privés dédiés à l’Afrique, les fonds d’investissements internationaux, les banques d’affaires internationales…).

L’AFC est déjà actif au Tchad en étant le principal partenaire financier du Groupe Olam pour la réalisation de la zone économique spéciale dédiée à la filière viande et lait et dont le mémorandum d’entente a été signé à N’Djamena en juillet 2021.

Ce processus adhesion du Tchad, formulée en 2012 par Bedoumra Kordjé alors ministre en charge du Plan, a été retardé par la lenteur administrative connue dans notre pays. N’eut été la determination et la diligence de l’actuel ministre du Plan, Issa Doubragne qui a repris ce dossier, cette belle occasion serait passée aux oubliettes.

L’AFC se propose d’offrir des garanties, des prêts commerciaux en financement direct ou en syndication de prêts, en joint-venture, en capital-risque dans différents projets identifiés comme :

• les agropoles, les zones économiques spéciales ;

• le développement des industries manufacturières ;

• les infrastructures énergétiques (production, transport, distribution, commercialisation) ;

• les infrastructures des technologies de l’information et de la communication;

• les infrastructures socio-économiques et d’aménagement du territoire (urbanisation, immobilier de commerce, d’entreprise, d’habitation et autres…) ;

• les infrastructures des transports (route, aéroport, port maritime et port sec, rails) ;

• les mines (extraction de minerais, fonderie et comptoir, production de granulats et des matériaux de construction…) ;

• l’acquisition et la gestion d’investissements existants…

« L’ensemble fera l’objet d’un mémorandum d’entente déjà finalisé que devront signer l’AFC et le gouvernement de la République du Tchad » conclut le ministre.

Une trentaine de pays africains sont membres de l’AFC.