Économie : le ministre des finances et le directeur de département Afrique de la FMI ont échangé avec les journalistes sur les perspectives de l’économie nationale

Le Ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et le Directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemero Selassié, ont animé une conférence de presse sur la situation économique du Tchad ce jeudi 26 mai 2022 dans la salle de réunion du ministère des Finances.

Le directeur du département de la FMI pour l’Afrique, Abebe Aemero Selassié, déclare que la FMI travaille pour soutenir les pays depuis des années. Particulier l’année passée la pandémie coronavirus a créé beaucoup de déficit au Tchad et aussi cette année avec l’invasion de la Russie en Ukraine qui a engendré l’augmentation des prix des denrées des premiers nécessité dans plusieurs foyers et cela à provoqué beaucoup des défis.

“La plus grande pression c’est que le Tchad n’arrive pas à bénéficier concrètement de l’augmentation du prix du pétrole. Et parce que présentement il y a une accélération en ce qui concerne le paiement de la dette. Alors que quand le prix du pétrole était plus bas, il continuait toujours à payer ses dettes“, a-t-il souligné. Pour lui, le Tchad a besoin d’un appui multilatéral de la part des créanciers et des partenaires en ce moment crucial.

Le Ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, souligne de son côté que les perspectives sont de faire tout pour produire plus d’aliments, rendre performant l’agriculture et produire plus d’électricité aux populations à Ndjamena et à l’intérieur du pays et des démarches et des efforts sont en cours en ce sens.

” Nous allons respecter nos engagements avec nos partenaires mais également nous battre pour que nous ne soyons pas ceux qui ont fait moins pour leur pays” s’est engagé le ministre.

Quelles sont les propositions pour sortir le Tchad de la crise ? Quelle est la croissance économique du Tchad en dehors du pétrole ? Que peut faire le Tchad pour bénéficier de l’augmentation du prix du pétrole ? Au Ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin de répondre , que chacun respecte les engagements qui ont été pris en décembre qui est de restructurer la dette.