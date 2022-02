Echange entre le ministre des Finances, la CNRT et les retraités sur les modalités de paiement de la pension

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin a tenu une réunion avec les membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de Retraités (CNRT) ce jeudi 17 février 2022 sur les engagements du pacte social et les modalités de paiement.

La réunion entre le ministre des Finances, les responsables de la CNRT et les membres de la fédération syndicale des retraités civils et militaires, veuves et orphelins du Tchad a examiné la question du paiement des pensions au titre de l’année 2022.

« Nous avons constaté que tout ce qui est pension au titre de l’année 2021 a été réglé sur l’étendue du territoire » souligne le ministre Tahir Hamid. Pour ce qui concerne l’année 2022, il a été décidé dans le cadre du pacte social, de relever le point d’indice de calcul de pension de 105 à 115.

« Cette décision a été répercutée et les travaux informatiques sont en train d’être opérés pour que toutes les pensions puissent être calculées et payées sur cette nouvelle indice », poursuit-il.

Responsable de la fédération syndicale des retraités civils et militaires, veuves et orphelins du Tchad

Périodicité du paiement

Les différentes parties ont également examiné au cours de cette réunion la question de la mensualisation du paiement. « Au lieu que ça soit chaque trimestre, on passe à un paiement par mois » informe le ministre. Pour rendre cela effectif, les dispositions techniques et réglementaires sont en train prise en compte.

S’agissant des arriérés qui se sont accumulées pendant une dizaine voire vingtaine d’années, le ministre des Finances rassure que le gouvernement a déjà commencé à débloquer les fonds. “Les fonds sont disponibles et maintenant comment faire pour que ça soit géré dans la transparence et dans la complétude sur toute l’étendue du territoire.”

Selon le ministre, l’opération de paiement de ce fonds doit être accompagné par un recensement biométrique qui permettra de détecter et corriger les risques de double emplois et de double paiements.