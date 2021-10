Douanes : « Nous nous devons de nous donner une certaine rigueur et de l’éthique dans le travail pour faire des meilleurs résultats » Ali Timane

Le nouveau directeur général des Douanes et des Droits indirects et son adjoint ont pris service ce lundi 25 octobre 2021. Le nouveau directeur, dans son allocution, a demandé à ses collaborateurs de travailler avec rigueur et éthique.

Ali Timane et Mbaissidara Marcelin, respectivement directeur général et directeur général adjoint des Douanes sont nommés par un acte du chef de la transition le 22 octobre courant.

Dans son allocution, lors de la cérémonie de passation de service présidée par l’inspecteur du ministère des Finances, le nouveau directeur des Douanes, a promis de continuer à œuvrer pour la bonne marche de l’administration des Douanes.

Ali Timane, reconnait que la gestion d’une institution comme la Douane est un exercice périlleux, émouvant et complexe. « Je vous rassure que ce travail fait avec des hommes et des femmes compétents sera beaucoup plus exaltant d’où la nécessité d’être honnête, travailleur, en évitant toutes formes de discrimination » appelle le DG.

Le nouveau directeur a salué les initiatives de son prédécesseur tout en rappelant que – ‘’ le pays étant dans une transition politique, nous nous devons de nous donner une certaine rigueur et de l’éthique dans le travail pour faire des meilleurs résultats attendus par les plus hautes autorités du pays’’.

Le directeur entrant de conclure – « Je resterai attentif à vos sollicitations et autres conseils utiles dans l’accomplissement et la réussite de ma mission. »