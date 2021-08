Dossier indépendance : le jour où « La Tchadienne » a été instituée comme hymne national

Le saviez-vous déjà ? Si non, sachez-le maintenant. Quatre mois après la proclamation de l’indépendance du Tchad, le premier président, François Tombalbaye a pris un texte pour officialiser l’hymne national. Il s’agit de la « Loi n°21-60 du 16 décembre 1960 instituant l’hymne national intitulé “La Tchadienne”.



La loi signée le 16 décembre 1960 est composée de deux articles. L’article premier stipule qu’il « est institué à compter de ce jour l’hymne national tchadien suivant » :



Refrain :



« Peuple tchadien, debout et à l’ouvrage,

Tu as conquis ta terre et ton droit

Ta liberté naitra de ton courage

Lève les yeux : l’avenir est à toi »



Couplet



« O mon Pays que Dieu te prenne en garde

Que tes voisins admirent tes enfants

Joyeux, pacifique, avance en chantant

Fidèle à tes anciens qui te regardent »



Refrain



« Peuple tchadien, debout et à l’ouvrage,

Tu as conquis ta terre et ton droit

Ta liberté naitra de ton courage

Lève les yeux : l’avenir est à toi »

Le second article dit que « La présente loi sera publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi d’Etat ».