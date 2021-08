Dossier indépendance : François Tombalbaye, de Premier ministre au rang de chef d’Etat

En 1958, le Tchad faisait partie de la Communauté française, regroupant la France et ses colonies d’Afrique noire francophone. Les Etats membres de cette communauté avaient une autonomie avec des gouvernements dont le chef est le Premier ministre. C’est le cas du Tchad aussi.



Dans la Communauté, les États jouissent de l’autonomie, s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. A partir de juillet 1960, la France a accepté de transférer certaines compétences de la Communauté aux Etats qui sont sur le point d’accéder à l’indépendance.



« Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications ».



Ainsi, étant donné que le Tchad a décidé d’accéder à la souveraineté internationale, le Premier ministre de l’époque, François Tombalbaye a demandé à l’Assemblée nationale de délibérer sur la « Loi n°13-60 du 11 août 1960 conférant au Premier ministre de la République du Tchad le rang de Chef d’Etat ».



Après délibération, la loi a été adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée le 11 août 1960, jour de l’indépendance du pays, par le Premier ministre François Tombalbaye. «L’article premier de la loi constitutionnelle du 31 mars 1959 est complété comme suit « A dater de la promulgation de la présente loi, le Premier ministre de la République du Tchad est élevé au rang de Chef d’Etat, président du conseil des ministres ».



L’article 2 de la loi de souligner que « le gouvernement déposera sur le bureau de l’assemblée un projet de loi révisant la constitution du 31 mars 1959 ». Et le dernier article d’indiquer que, « la présente loi cessera d’avoir effet dès la promulgation des nouvelles dispositions constitutionnelles”. Ainsi, naît le poste de Président de la République au Tchad.