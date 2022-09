DNIS : le dernier virage avant le grand débat

Le lundi 12 septembre dans les cinq commissions thématiques, les sous-comités font la synthèse de leurs travaux. Cette étape est le dernier virage pour le grand débat.

Dans la salle 400 au palais de la culture et des arts, les membres de la commission thématique n°1 qui est divisée en trois (3) sous thématiques, sont réunis pour faire les recommandations afin de soumettre à la plénière. Après avoir lu les synthèses et les recommandations, la parole est accordée aux participants pour apporter leurs remarques et contributions.

Selon un rapporteur adjoint de la sous-commission paix et cohésion sociale, les synthèses des travaux ont été restituées fidèlement. “La journée a été consacrée à la restitution de trois sous-thématiques. Dans notre sous-commission, la plénière a fortement approuvé notre rapport qui était fidèlement transmis. Les participants estiment qu’à l’issue du dialogue, ces résolutions seront appliquées“, dit-il.

Un participant, à la sortie, relève que maintenant, il ne reste que la reprise de la plénière. “Les rapporteurs vont défendre devant la plénière nos synthèses pour que les résolutions soient inscrites dans le document final du dialogue national inclusif et souverain“, insiste-t-il.

Avant de clôturer le débat, la vice-présidente de la thématique paix et cohésion sociale, disait qu’avant d’aller à la barre (la plénière), le bureau va faire des aménagements de ce que nous avons fait. “Je pense que nous allons travailler pour intégrer les remarques et recommandations avant de déposer à la plénière“, conclut-elle.

Les travaux en commission ont débuté le 8 septembre pour finir le 12 septembre. La reprise des débats est prévue pour le 13 septembre.