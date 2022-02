Diplomatie : Mahamat Déby Itno et Archange Touadera se parlent

Au second jour du sommet de l’Union européenne et l’Union africaine, le chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Déby et le président centrafricain, Faustin Archange Touadera ont eu un échange.

C’est la Présidence tchadienne qui a révélé la rencontre entre ces deux hommes d’Etat. Mahamat Idriss Déby et Faustin Archange Touadera ont échangé en marge du sommet UE-UA qui se tient à Bruxelles. Au menu de l’échange, le renforcement de la sécurité aux frontières des deux Etats voisins et les relations bilatérales. Aucun mot sur l’audio qui embrouille les deux Etats, à en croire la Présidence tchadienne.

Mais il faut souligner que cette rencontre intervient dans un climat de suspicion entre les deux Etats amis. En effet, un audio diffusé sur les réseaux sociaux incrimine le chef rebelle tchadien Timan Erdimi et Abdoulkassim Algoni Tidjani, un conseiller spécial du président Touadera. Le chef rebelle tchadien sollicitait de son interlocuteur son aide pour contacter le président centrafricain afin d’avoir l’appui du groupe Wagner pour renverser le régime de N’Djamena.

La diffusion de cet audio a amené le porte-parole du gouvernement tchadien, Abdramane Koulamallah, a déclaré : “On donne au gouvernement centrafricain le bénéfice du doute mais il est incontestable que les autorités centrafricaines doivent des explications au gouvernement tchadien“. Dans la journée du 17 février, le cabinet du président Touadera réagit à son tour. Dans son communiqué de démenti, le cabinet indique l’interlocuteur de Timan Erdimi n’est plus conseiller à la Présidence depuis un an. Qu’il n’est non plus ministre. La Présidence centrafricaine conclut en invitant les autorités de N’Djamena à travailler de concert pour lutter contre la criminalité transfrontalière.