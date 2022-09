Diplomatie : le Tchad condamne l’arrestation de ses citoyens en Libye

En représailles à l’interpellation de quatre Libyens par la Garde faunique tchadienne, une katiba libyenne fait la chasse aux ressortissants tchadiens.

Selon le ministère tchadien des Affaires étrangères, depuis plus d’une semaine, des citoyens tchadiens résidant sur le sol libyen sont raflés par une katiba libyenne. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de détailler que la katiba 166 agit en représailles à la suite de l’interpellation de quatre Libyens pris en flagrant délit de braconnage par la Garde forestière début septembe dans la province de l’Ennedi Est.

Le ministère des Affaires étrangères dit condamner ces “arrestations illégales et arbitaires” et demander aux autorités libyennes compétentes de “de préserver l’intégrité de ces citoyens arrêtés et de leu mettre à l’abri de tout traitement inhumain”. Le ministère rassure l’opinion nationale qu’il usera de tous les moyens légaux pour la libération sans délai de ses ressortissants injustement arrêtés et détenus.