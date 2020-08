Diplomatie: après le coup d’État, le Mali est retiré de la francophonie

Le Mali est suspendu par l’Organisation internationale de la francophonie de ses instances, après le coup d’État du 18 août.

C’est à la suite d’une session extraordinaire par vidéoconférence, sous la direction de Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, que cette décision a été prise.

“Les membres du CPF ont décidé de prononcer la suspension de la République du Mali de la Francophonie tout en maintenant les actions de coopération bénéficiant directement aux populations civiles, ainsi que celles concourant au rétablissement de la démocratie”, a précisé l’organisation, dans un communiqué.

De plus, la Francophonie a “appelé à la libération du président Ibahim Boubacar Keïta et des autres personnalités arrêtées depuis le 18 août, ainsi qu’à la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un gouvernement de transition conduit par une autorité civile, condition indispensable à une sortie de crise crédible et durable“.

Une délégation de haut niveau de l’OIF est attendue à Bamako ” afin d’évaluer la situation et son évolution sur le terrain.