Digital Plus Academy, la nouvelle solution aux enjeux du numérique

Digital Plus Academy fait son entrée en force ce premier janvier 2022. Les solutions aux problèmes sociaux se trouvent dans le numérique. Partant de cette conception et guidé par l’amour pour le digital, un groupe des jeunes tchadiens décide de mettre en place Digital Plus Academy, pour apporter leur contribution sociale à leurs communautés respectives.

Mady Vinabil, ingénieur en Génie informatique avec sept années d’expériences tient ses collègues par la main et leur dit « Ensemble allons vers la recherche des solutions numériques aux problèmes de nos communautés. »

Son engagement et sa détermination ont séduit ses collaborateurs qui ont donc accepté de l’accompagner dans cette aventure afin d’écrire leur histoire.

« Digital Plus Academy est une initiative qui est née de Digital Plus.

Digital Plus est une startup et ensemble avec l’équipe nous avons pensé apporter notre contribution à la communauté de façon sociale. Donc nous avons créé un coworking (espace de travail) qui doit permettre de coacher et suivre les porteurs des projets dans le domaine numérique. C’est de cette façon qu’est née Digital Plus ». A déclaré Mady Vinabil avec assurance.

Digital Plus Academy est aussi une communauté du monde numérique qui a pour objectif de développer des solutions fiables pour anticiper les solutions aux problèmes des concitoyens, parmi lesquels, la santé, l’éducation, l’agriculture et bien d’autres problèmes. A-t-il ajouté.

Cette plateforme sociale regroupe plusieurs jeunes expérimentés dans le domaine du numérique et bien d’autres domaines, à savoir des développeurs, des enseignants, des médecins, des psychologues et beaucoup d’autres experts qui sont au quotidien à la recherche des solutions aux problèmes sociaux.

Faire confiance à Digital Plus Academy, c’est œuvrer pour un accès sur le numérique et surtout tenir le monde à la portée de la main en situant le Tchad au cœur des solutions numérique.