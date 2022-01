Dialogue national : Wakit Tamma et 4 autres organisations demandent au président de la transition de privilégier le consensus et l’inclusivité

Dans un communiqué de presse daté de ce jour, cinq organisations à savoir le Groupe de réflexion et d’action du 1er juin, la plateforme Wakit Tamma, la plateforme de la diaspora , le parti Les Démocrates et la coalition des partis “Une Nation pour tous” (UNPT), demandent au président de transition d’œuvrer pour un dialogue inclusif.

A l’occasion du nouvel an 2022, rappellent ces organisations, le président de la transition, Mahamat Idriss Deby, a annoncé à l’opinion publique « un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022, et dont les conclusions seront pleinement exécutoires, à l’issue duquel une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales, transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées ».

Tout en saluant cette « courageuse » déclaration, ces organisations réitèrent leur demande de révision de la charte de transition pour inclure cette souveraineté, et la non-éligibilité des dirigeants de la transition à des postes électifs à la fin de la transition. « Le refus de le faire jette des suspicions légitimes », disent-elles.

A défaut d’une telle éventualité, ces organisations proposent au président du Conseil militaire de transition ( CMT), la signature d’une ordonnance proclamant la souveraineté du dialogue.

Elles interpellent aussi le PCMT sur le fait que des coalitions de partis « importants », les associations de la société civile et syndicats soient « exclus » du dialogue. « La règle d’or est le consensus, dans un dialogue franc, avec toutes les forces vives, dans la phase de préparation du dialogue, pour convenir de l’agenda du dialogue et de la liste des délégations », suggèrent-elles.

Enfin, Wakit Tamma et les 4 autres organisations demandent au président de la transition d’aller « jusqu’au bout de ses efforts pour une souveraineté assurée et protégée du dialogue national inclusif ».