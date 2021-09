Dialogue national : “Si nous n’y allons pas, nous leur donnons l’occasion de s’éterniser au pouvoir”, Laoukein Kourayo Medard

Le parti la Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD) a donné sa position face au dialogue national en vue. Dans un entretien en date du 14 septembre, son président Laoukein Kouraleyo Médard annonce qu’il prendra part aux assises.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par le secrétaire provincial de N’Djamena le 13 septembre. Le parti la Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD) participera au dialogue national inclusif.

Une décision prise par la CTPD après une longue réflexion. ’’ Nous avons décidé d’y aller simplement parce que nous ne voulons pas rester à l’écart et voir les autres par la fenêtre sceller notre destin. S’il faut chercher à rattraper cela, ça va être trop tard. L’histoire risque de nous rattraper’’, a indiqué le président Laoukein Kourayo Médard.

Pour le leader de la CTPD, il ne faut pas continuer à crier. ’’Mais si on ne va pas à ce dialogue qu’est-ce qu’on va faire finalement. On va continuer à crier tout le long de la route du rond-point Hamama au palais du 15 chaque fois… Mais si nous n’y allons pas, cela veut dire que nous leur donnons l’occasion de s’éterniser au pouvoir ou prolonger la durée de la transition. Et ce sera notre faute”, a analysé Laoukein kouraleyo Médard.

La CTPD fait comprendre qu’il faut s’asseoir et réfléchir un instant. ’’Il faut qu’on fasse savoir que nous sommes aussi Tchadiens et que nous avons droit à la parole. Nous avons déjà enterré 17 jeunes innocents qui nous ont suivis et qui sont morts. Il faut continuer à les faire mourir comme çà ? … je crois qu’il faut aller, et s’il faut se battre, on se bat à l’intérieur. On ne peut pas laisser ceux-là comme je le disais sceller notre destin’’, a-t-il insisté.

D’un autre côté, le président de la CTPD, Laoukein Kourayo Médard attire l’attention des autorités sur les assises. ’’Si par hasard les gens veulent magouiller là-bas, c’est au niveau et à l’intérieur du dialogue que nous allons nous concerter. Sortir tous ensemble en claquant la porte avec grand bruit pour que toute l’opinion internationale soit au courant’’. Il ajoute que c’est la seule manière que les gens doivent savoir que ’’le CMT est de mauvaise foi’’.